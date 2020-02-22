Kaş'a madalyalar ile döndüler - Son Dakika
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Kaş'a madalyalar ile döndüler

7 saat önce

Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş İl Şampiyonası sona erdi.

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Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş İl Şampiyonası sona erdi.


Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Küçük Yıldız Bayanlar, Yıldız Bayanlar ve Gençler B Güreş İl Şampiyonası tamamlandı.


Döşemealtı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler B Güreş İl Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde yarışan sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti. Kaş İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi'nden Hatice Naz Dayı (53 kg-ikinci), İrem Sarıağaçlı (57 kg-üçüncü) ve Nisa Tepe'nin de (61 kg-ikinci) dereceye girdiği şampiyona tamamlandı. Karşılaşmalar sonunda kendi stillerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.


İl Şampiyonasında derece alan sporcular 13-15 Mart tarihlerinde Tekirdağ'da düzenlenecek 'Grup Birinciliği Müsabakaları'nda Antalya'yı temsil edecek. - ANTALYA

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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