Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı - Son Dakika

Sağanak Kaş ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kınık ve Ova mahallelerinde yağış sonrasında seraların bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu, bazı seraları su bastı. Su baskını nedeniyle seralardaki mahsuller zarar gördü.

Antalya genelinde etkili olan yağış batı ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüştü.

Antalya 'nın Kaş ilçesinde sağanak sonrasında bazı seralarda su baskını yaşandı.

Prof. Dr. Ertuğrul'dan "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt: Yazın rahatlayacağız ama maskeleri çıkartmak için erken olabilir