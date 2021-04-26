Kaş'ta seyir terası yapılacak - Son Dakika

Kaş ilçesinde Belediye tarafından ilçeyi tepeden gören noktaya seyir terası inşa edileceği bildirildi.
Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seyir terası, Andifli Mahallesi'nde ilçe girişindeki kavşak yakınında yapılacak. 20 metrekare çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilecek seyir terasının 400 metrekare çevre düzenlemesi ile zemin düzenlemesi ve etrafı 10x2 metre ebatlarında cam korkulukla çevrilmesi gerçekleştirilecek.
İlçeyi tepeden gören konuma sahip seyir serasından Çukurbağ Yarımadası, İnceboğaz ve Akçagerme'yi kapsayan Kaş manzarası izlenebilecek. Teras, ihale usulüyle yaptırılacak.
Kaynak: AA
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