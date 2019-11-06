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Kaş'a yeni kaymakam atandı

7 saat önce

Antalya'nın Kaş Kaymakamlığı görevine Tokat'ın Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan atandı.

Kaş'a yeni kaymakam atandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş Kaymakamlığı görevine Tokat'ın Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan atandı.


Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne atandı. Kaş Kaymakamlığına Tokat'ın Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan atandı.


Bülent Karacan kimdir?


Bülent Karacan, 1975 yılında Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kozaklı ilçesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı, 1997'de mezun oldu. 1998'de kaymakamlık sınavını kazanarak, Samsun kaymakam adayı olarak göreve başladı. Samsun- Kavak, Aksaray- Güzelyurt ve Bursa– Harmancık ilçesinde kaymakam vekilliği, Samsun- Vezirköprü'de kaymakam refikliği görevinde bulundu.


İçişleri Bakanlığı'nın Kaymakam Adayları Kursu programı dahilinde, 9 ay süreyle İngiltere Nottingham Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı, Milli Güvenlik Akademisi'nde Kamu Diplomasisi Kursuna katıldı. Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayıp, sırasıyla Kastamonu- Hanönü ve Kahramanmaraş- Ekinözü'de kaymakamlık, Şanlıurfa'da vali yardımcılığı görevinde bulundu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi dalında, 'Türk Kamu Yönetiminde Yozlaşma' konulu tez çalışmasını başarıyla tamamlayarak, Bilim Uzmanı ünvanını aldı.


2007'de Pozantı Kaymakamlığına, 2011'de Tokat Vali Yardımcılığı görevine atandı. 2016 aralık ayında Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi ile Erbaa Kaymakamlığına atandı.Evli ve iki çocuk babasıdır. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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