Kaş açıklarında yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

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Kaş açıklarında yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı
6 saat önce
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunan 9 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunan 9 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, bottaki biri kadın 9 sığınmacıyı kurtararak karaya getirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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