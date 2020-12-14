ANTALYA - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kasaba ve Uğrar Mahallelerinde sağanakta zarar gören seralarda inceleme yaptı. (1)

Seraları zarar gören vatandaşlar ile röportaj

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekibinin zarar gören yerlerde inceleme yapması

Son Dakika › Güncel › Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1) - Son Dakika

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