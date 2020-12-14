Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1) - Son Dakika

Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1)
14.12.2020 17:01
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekibinin zarar gören yerlerde inceleme yapması Zarar gören seralardan görüntü Seraları zarar gören vatandaşlar ile röportaj ANTALYA - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kasaba ve Uğrar Mahallelerinde sağanakta zarar gören seralarda inceleme yaptı.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekibinin zarar gören yerlerde inceleme yapması
Zarar gören seralardan görüntü
Seraları zarar gören vatandaşlar ile röportaj
ANTALYA - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kasaba ve Uğrar Mahallelerinde sağanakta zarar gören seralarda inceleme yaptı. (1)
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