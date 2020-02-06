Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor - Son Dakika

Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor

6 saat önce

Antalya'nın Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 49 taşınmazı (tarım arazisi ve dükkan) ihaleyle kiraya veriyor.

Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor, System.String[]

Antalya'nın Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 49 taşınmazı (tarım arazisi ve dükkan) ihaleyle kiraya veriyor.


Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ihaleyle 4 tarım arazisi ve 45 dükkan açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek. İhaleyle ilçe merkezinde, Kınık, Gömbe, Sütleğen, Sinneli, Yayla Kılınçlı ve Cemre Mahallesi'nde mülkiyeti Kaş Belediyesine ait 49 taşınmaz 5 yıllık süreyle kiraya verilecek.Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında yapılan ihalenin polisin ve zabıtanın güvenlik önlemi altında gerçekleştiği kaydedildi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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