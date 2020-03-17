Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti - Son Dakika

Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti

7 saat önce

Kaş Belediyesi, koronavirüse karşı önlem olarak etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti, System.String[]

Kaş Belediyesi, koronavirüse karşı önlem olarak etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.


Kaş Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda olası COVİD-19 (Yeni Coronavirüs) salgınına karşı önlem amacıyla mart ayı içerisinde düzenleyeceğimiz etkinlikler iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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