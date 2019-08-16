Kaş Belediyesi evi yanan aileye yardım eli uzattı
1 saat önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen aileye belediye yardım eli uzattı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:50 Kaynak: İHA
'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen aileye belediye yardım eli uzattı.
Kaş'ın Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisinde geçtiğimiz çarşamba günü Ömer Sağıroğlu'na ait iki katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş
, yangında evi kullanılmaz hale gelen Hasibe- Ahmet Yılmaz
ailesini ziyaret ederek, gerekli yardımı yapacaklarını söyledi.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla evi yangında hasar gören aileye yardım eli uzattıklarını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, "Ailemize geçmiş olsun. Evin tamiri en kısa sürede yapılacak." dedi. - ANTALYA
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