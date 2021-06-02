Kaş Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kaş Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın yönetiminde yapıldı.

Kaş Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın yönetiminde yapıldı.

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Başkan Mutlu Ulutaş toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede 1 Haziran itibariyle normalleşme adımlarının atıldığını hatırlatarak, Kaş'ta vakaların minimize durumda olduğunu belirtti. Kaş'a gelecek misafirlerin maske, mesafe, hijyen kurallarına tıpkı hemşehrileri gibi riayet etmesini isteyen Başkan Ulutaş, turizm sezonunun iyi geçmesi temennisinde bulundu.


Konuşmaların ardından, gündem maddeleri ele alındı. Toplantıda, Kalkan Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Koruma Alanı Korumu Amaçlı İmar Planı plan hükümleri değişikliğiyle ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporu, oybirliğiyle kabul edildi. Onaylı kırsal yerleşik alan sınırları içerisinde yapılaşma şartlarına ilişkin geliştirilen plan hükümleriyle ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.


Yürürlükte olan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine eklenmek üzere meskun konut alanlarında yapı çekme mesafesi ve otopark yapımına ilişkin getirilmiş plan hükümleriyle ilgili hazırlanmış olan İmar Komisyonu raporu, oybirliğiyle kabul edildi.


Kaş Belediyesine ait Merkez Mahallesi Çukurbağ Yarımadası Mevki,1 bölü bin ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Alışveriş, Yönetim, Organizasyon Merkezleri bölgesinde bulunan 220 ada 3 parseldeki 2972/40279 hisse oranlı (267,48 metrekare) taşınmazın büyük hissedarı olan Gazeteciler Cemiyeti'ne satışının yapılması konusu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kaş Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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