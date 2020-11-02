Kaş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika

Kaş Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri değerlendirildi.

İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ulutaş, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını dile getirdi.

Salgına rağmen Kaş'ta güzel bir turizm sezonu yaşandığını vurgulayan Ulutaş, "Pandemiye rağmen 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesi Kaş'ta turizme ivme kazandırdı." dedi.