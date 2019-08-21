Kaş Belediyesi mahalle yollarını asfaltlıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde mahalle yollarının asfalt yapım çalışması devam ediyor. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aklar ve Palamut mahalle yolunda asfalt çalışması yapıldı.



Kaş'ın Aklar Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışması kapsamında, 1,3 kilometrelik yolda 1 disbiratör astar ve 1 disbiratör asfalt aracı, Palamut Mahallesi'ndeki 3,6 kilometrelik yolda ise 3 disbiratör astar ve 4 disbiratör asfalt aracı kullanıldı. İki mahallenin asfalt çalışmasına toplamda 750 bin lira harcama yapıldığı kaydedildi.



Öte yandan, Kaş'ın Üzümlü Mahallesi'nde de 6,5 kilometre asfalt çalışması yapılırken, Yayla Çukurbağ ve Yuvacık Mahallesi'nde ise 7 kilometre yol altyapı çalışması tamamlanarak, önümüzdeki günlerde asfalt dökümü yapılacağı bildirildi. - ANTALYA