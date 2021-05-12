Kaş Belediyesi'nde bayramlaşma töreni - Son Dakika

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı öncesi personelle bayramlaştı.

Ulutaş, belediyede gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, bayramların dayanışma, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı özel günler olduğunu söyledi.

Hayırlı, sağlıklı ve güzel bir bayram temenni eden Ulutaş, personelin bayramını kutladı.

Öte yandan Başkan Ulutaş, Ramazan Bayramı öncesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince 150 camide temizlik ve ilaçlama çalışmasının yapıldığını belirtti.