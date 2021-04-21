Kaş Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, sendikayla olumlu görüşmeler yaptıklarını ve 2 yıllık sözleşmeye imza attıklarını belirtti.

Kaş Belediyesi'nin köklü bir belediye olduğunu ve işçilere her zaman maaşını zamanında verdiğini anlatan Ulutaş, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizden bu yana personellerimizle, işçilerimizle güzel bir çalışma sergiliyoruz. Sendikayla yaptığımız görüşmeler neticesinde, bekar bir işçi, en düşük 3 bin 632 lira alacak. Hem işçi kardeşlerimiz hem de sendika bu sonuçtan memnun. Bundan sonraki süreçte de işçilerimizin, çalışanlarımızın her daim yanındayız. Onlar çalıştıkça belediyemiz hizmet verecek. Belediyemiz vatandaşlarımızı memnun edecek."

Hizmet-İş Sendikası Başkanı Muhammet Talha Kandil de yüzde 17,16'lık bir artışla imzalanan toplu iş sözleşmesinin işçi ve işveren taraflarına hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Kaş Belediyesi Likya Ltd. Şti. Müdürü Fevzi Yeşil de katıldı.