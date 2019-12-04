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Kaş Belediyesi'nde yılın son meclisi

6 saat önce

Kaş Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaş Belediyesi'nde yılın son meclisi, System.String[]

Kaş Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Kaş Belediyesi'nin 2019 yılı son meclis oturumu Başkan Vekili Fırat Demirci'nin yönetiminde yapıldı. Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş toplantıya katılmadı. Mecliste AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup sözcüleri, Başkan Ulutaş'a taziyelerini iletti.


Ardından gündeme geçildi. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi 162 ada 8 ve 13 nolu parsellerde yapılan koruma amaçlı imar planı değişikliği, komisyondan geldiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.


Kaş merkez ve Çerçiler mevkisi imar revizyonu planı, görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na oybirliğiyle havale edildi. Kaş Belediyesi norm kadro güncellemesi oybirliğiyle kabul edildi. Kaş'ın Çavdır ve Ova mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev alacak 6'şar kişilik görevli listesi oybirliğiyle kabul edildi.


4-5 Kasım 2019 tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 'World Travel Market London Fuarı'na katılan Belediye Başkanı Ulutaş'ın, yeni yurt dışı fuarlara katılması için meclis tarafından yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Bem- Bir- Sen Memur Sendikası ile sosyal denge tazminatı imzalanması konusunda Başkan Ulutaş'a yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Kaş Belediyesi araç yönergesi görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
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