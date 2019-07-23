Son Dakika Haberleri: Kaş Belediyesi'nden 1 milyon 250 bin liralık asfalt yatırımı
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Kaş Belediyesi'nden 1 milyon 250 bin liralık asfalt yatırımı

2 saat önce

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye olarak 1 milyon 250 bin liralık sathi asfalt yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Kaş Belediyesi'nden 1 milyon 250 bin liralık asfalt yatırımı, System.String[]
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye olarak 1 milyon 250 bin liralık sathi asfalt yatırımı yaptıklarını bildirdi.
Ulutaş, yaptığı açıklamada, Üzümlü, Yaylakılınçlı ve Aklar mahallesinin toprak yolunu asfaltlamak için çalışma başlattıklarını, 15 kilometrelik yol ağında zemin hazırlığı biten mahallelerde sathi asfalt kaplama çalışmalarının başladığını vurguladı.
Üzümlü Mahallesi'nde 5 kilometre sathi asfalt dökümünün yapıldığını aktaran Ulutaş, çalışmaların zemin hazırlığı biten Yaylakılıçlı, Yuvacık, Ahatlı ve Aklar mahalleleriyle devam edeceğini ifade etti.
Üzümlü Mahalle Muhtarı Osman Erer ile çalışmaları yerinde inceleyen Ulutaş, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 1 milyon 250 bin lira yatırım yaparak mahallelerin öncelikli olarak yol sorunlarını çözdük. Dört aylık görev süremizde ilçemizin öncelikli eksiklerini ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımız kapsamında öncelikle yol konusunda çalışmalarımıza başladık. Kaş'ın 54 mahallesinde ihtiyaç duyulan yol çalışmaları bütçemiz oranında yaz boyu sürecek."
Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, iki greyder, iki silindir, üç kepçe, iki sulama tankeri, altı kamyon ve 15 işçiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, 15 kilometrelik yolda yaklaşık 28 ton filler ve 8 bin 100 ton altyapı malzemesi kullanıldığı bildirildi.
Fen İşleri Müdürlüğü, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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