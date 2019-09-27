Son Dakika Haberleri: Kaş Belediyesi'nden Kınık'ta Aşure İkramı
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Kaş Belediyesi'nden Kınık'ta Aşure İkramı

13 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde Aşure Günü dolayısıyla Kınık Mahallesi pazaryerinde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.

Kaş Belediyesi'nden Kınık'ta Aşure İkramı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde Aşure Günü dolayısıyla Kınık Mahallesi pazaryerinde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.


Kaş Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle bin 500 kişiye aşure ikram etti. Kınık pazaryerinde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kaş Belediye Başkanlığı tarafından Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Cuma namazı sonrası pazaryerinde düzenlenen etkinlikte Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve Belediye Meclis Üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Antalya, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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