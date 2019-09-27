Kaş Belediyesi'nden Kınık'ta Aşure İkramı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Aşure Günü dolayısıyla Kınık Mahallesi pazaryerinde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.



Kaş Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle bin 500 kişiye aşure ikram etti. Kınık pazaryerinde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kaş Belediye Başkanlığı tarafından Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Cuma namazı sonrası pazaryerinde düzenlenen etkinlikte Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve Belediye Meclis Üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu. - ANTALYA