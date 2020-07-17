Kas¸ Belediyesi'nden Muhtarlık Ofisleri - Son Dakika

Kas¸ Belediyesi'nden Muhtarlık Ofisleri

Kaş Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelere muhtarlık ofisleri kurulmaya devam ediyor.

Kaş Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelere muhtarlık ofisleri kurulmaya devam ediyor. Çavdır ve Çayköy Mahallesi'nde muhtarlık ofisi yapımı tamamlandı.

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Kaş Belediyesi, ilçedeki mahalle muhtarlarına çalışma ofisi kurmayı sürdürüyor. Çok amaçlı olarak projelendirilen ofis içinde tuvalet, mutfak ve muhtarlık bölümü bulunuyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı cevap vermek için muhtarlık ofislerini hayata kazandırdıklarını ifade etti.


Bu ofisler ile muhtarların daha verimli ve kaliteli hizmet sunabileceğine inandığını belirten Başkan Ulutaş, "Kaş Belediyesi olarak, muhtarların daha rahat şartlarda vatandaşlara hizmet vermesi ve halkın da daha iyi şartlarda hizmet alabilmesini kolaylaştırmak amacıyla muhtarlar için ofis kuruyoruz. Çavdır Mahallesi'nin ardından Çayköy Mahallesi'nde de muhtarlık ofislerinin yapımı tamamlandı." dedi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Çavdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kas¸ Belediyesi'nden Muhtarlık Ofisleri - Son Dakika
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