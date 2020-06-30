Kaş Belediyesi Şırnaklı kardeşlerini ağırladı - Son Dakika

Antalya Kaş Belediyesinin kardeş şehri Şırnak- Silopi Görümlü'den gelen heyet, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.



Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Silopi Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar ve önceki dönem AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen'in yer aldığı heyeti, Kaş Belediyesinde kabul eden Başkan Mutlu Ulutaş, ziyaretlerle kardeşliklerini pekiştireceklerini söyledi.



Kardeş şehir belediye başkanı ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Mutlu Ulutaş, "İnşallah bizler de müsait bir dönemde Görümlü beldemizi ziyarete gideceğiz. Bu ziyaretler neticesinde kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bu süreçte belediyeler olarak da birbirimize destek olmaya çalışacağız. Kardeş belediyelerin farklı bölgelerden olmasının buradaki sosyal, kültürel ve insanı ilişkiler anlamında ülkemizin birliğine, beraberliğine katkı yapacağı düşüncesiyle kardeşlik hukukumuzu geliştirmeye çalışacağız." dedi.



Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu da Kaş'ın doğa güzeli bir yer olduğunu belirterek, " Akdeniz'in en güzel bölgelerinden biri. Geçen sene günü birlik geldiğimde aşık olmuştum. Kaş belediye başkanımızın da insanlığı, hoşgörüsü, misafirperverliği müthiş. Biz kendimizi, doğunun insanını, misafirperverliğini överiz ama başkanımız bizden daha misafirperver. Bugün de ilgi ve alakalarından dolayı kendisine teşekkür ederim. Beldemize yardımlarda bulunacaklarını ifade ettiler. Başkanımızı da en kısa zamanda Görümlü'de misafir edeceğiz." diye konuştu. - ANTALYA