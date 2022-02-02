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Kaş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kaş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

02.02.2022 14:40
Kaş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye başkanı Mutlu Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturduklarını söyledi.

Ulutaş, bölgede özverili bir şekilde çalışma yapan ekiplere teşekkür etti. yaptığı konuşmada, geçen hafta ilçede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına değindi.

Ulutaş, ilerleyen günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile Gömbe bölgesine bir arazöz koyacaklarını kaydetti.

İmar çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ulutaş, Gömbe-Kaş yolunun ihale edilerek başlatılması ile Kalkan-Seydikemer yolunun yapımının hızlandırılması için ilgili bakanlığa talepte bulunduklarını dile getirdi.

Ulutaş'ın konuşmasının ardından meclis gündemine gelen konular görüşülerek karara bağlandı.

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Mutlu Ulutaş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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