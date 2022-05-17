Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

17.05.2022 12:49
Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Kaş Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ek protokol imzalandı.

Kaş Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ek protokol imzalandı.

Ek protokole, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Likya Limited Şirketi Müdürü Fevzi Yeşil ve Hizmet-İş Sendikası Başkanı Muhammet Talha Kandil imza attı.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen programda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, "Sözleşmeye ek protokol düzenlenerek, belediyemizin Likya Limited Şirketi'nde çalışan işçileri için sosyal sorumluluk primleri, yol, yemek ve yakacak yardımlarında iyileştirme yapıldı. İmzalanan ek protokolün çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Başkanı Muhammet Talha Kandil de "Bugün itibariyle en düşük bekar işçi maaşını 5 bin 600 liraya yükselterek, Antalya'da işçisine en yüksek maaşı ödeyen, Kaş Belediyesi olmuştur. Üyelerimize destekleri için Belediye Başkanımız Mutlu Ulutaş'a teşekkür ederiz. Yaptığı ek protokol ve artışların diğer belediyelere de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

YORUMLAR
500
Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci Son dakika haber | Bağlar Belediyesi engelli ve özel çocukları topluma kazandırmak için çalışma yürütüyor Son dakika haber | Bağlar Belediyesi engelli ve özel çocukları topluma kazandırmak için çalışma yürütüyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:35:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement