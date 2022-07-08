Kaş Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kaş Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyenin daimi işçilerini kapsayan sözleşme, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan tarafından imzalandı.

Kaş Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının tarafları memnun ettiğini söyledi. Kaş Belediyesi olarak, işçilerin, çalışanların her daim yanında olduklarını belirten Başkan Ulutaş, "İmzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle işçilerimizin ücretlerinde iyileştirme yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de alın teri döken çalışma arkadaşlarımızla aynı azimle Kaş'ımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Belediye-İş Sendikası Başkanı Mehmet Mercan da toplu iş sözleşmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a teşekkür ederek, gerçekleştirilen sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA