Kaş Belediyesinde Yılın İlk Meclisi - Son Dakika

Kaş Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.



Açılışta konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yeni yılda da çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, "2020 yılının projelerimizin hayata geçirildiği, vatandaşın memnuniyet yaşadığı, Kaşımızı daha mutlu ve müreffeh bir şekilde görebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum." dedi. Geçtiğimiz kasım ayında babasını kaybeden Başkan Ulutaş, kendisine taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ettiğini de söyledi.



Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri de yeni yıla ilişkin iyi dileklerini iletti.



Konuşmaların ardından gündeme geçildi. Kaş merkez ve Çerçiler mevkisi revizyon imar planı değişikliğiyle ilgili hazırlanan imar komisyonu raporu görüşülerek, komisyondan geldiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi.



Kalkan Mahallesi sınırları içerisinde 2282, 2283 ve 2274 parsellerin devamı niteliğinde hazırlanan 'Güneşlenme İskelesi' amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifiyle ilgili hazırlanan imar komisyonu raporu görüşülerek, komisyondan geldiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi.



2020 yılında belediye meclisinin toplantı günü her ayın ilk haftasının ilk günü ve tatil ayı ise Ağustos olarak kararlaştırıldı.



Kaş Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, komisyonda AK Parti'den Uğur Çıralı ve Nihat Uçar, CHP'den Ali Arıtürk, MHP'den Hüseyin Balya ve İyi Parti'den Abdullah Hamarat yer aldı.



Denetim komisyonu üyelerine ödenecek ücret ve meclis başkanı, meclis üyeleri, ihtisas komisyonu üyelerine huzur hakkı ücreti 160 TL belirlenerek oybirliğiyle kabul gördü.



Kaş Belediyesinde Teknik Hizmetler Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetler Sınıfında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak sözleşmelilerin ücretlerinin asgari ücret olarak belirlenmesi konusu oybirliğiyle kabul edildi.



2018 yılı Sayıştay Denetim Sonuçları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.



Kalkan Mahallesi'nde sokak isimlerinin belirlenmesi konusu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. - ANTALYA