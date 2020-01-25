Kaş Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika

Kaş Belediye Başkanlığınca Elazığ'da meydana gelen depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.



Elazığ'da akşam saatlerinde yaşanan deprem sonrası, Kaş Belediyesi de bölgeye yardım gönderme çalışmalarına başladı. Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgede yaraların bir an evvel sarılması için destek amaçlı yardım kampanyası düzenlendiği kaydedildi. Belediyede yardım çalışmasına başlandığı belirtilen açıklamada, kampanya kapsamında deprem bölgesine yaş sebze ve meyve başta olmak üzere, battaniye ve yorgan gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketlerin gönderileceği ifade edildi. - ANTALYA