Kaş Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika

Kaş Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası

6 saat önce

Kaş Belediye Başkanlığınca Elazığ'da meydana gelen depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

Kaş Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası, System.String[]

Kaş Belediye Başkanlığınca Elazığ'da meydana gelen depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.


Elazığ'da akşam saatlerinde yaşanan deprem sonrası, Kaş Belediyesi de bölgeye yardım gönderme çalışmalarına başladı. Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgede yaraların bir an evvel sarılması için destek amaçlı yardım kampanyası düzenlendiği kaydedildi. Belediyede yardım çalışmasına başlandığı belirtilen açıklamada, kampanya kapsamında deprem bölgesine yaş sebze ve meyve başta olmak üzere, battaniye ve yorgan gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketlerin gönderileceği ifade edildi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 22:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]