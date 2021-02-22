Kaş Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine evde temizlik hizmeti - Son Dakika

Kaş ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen "Evde Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere evde temizlik hizmeti veriliyor.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünce proje kapsamında ilçedeki 54 mahallede yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin taleplerinin değerlendirildiği belirtildi.

Ekiplerin tespit edilen kişilerin evlerinde yapılan incelemenin ardından detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, evde temizlik hizmetiyle ihtiyaç sahiplerinin hayatlarının kolaylaştığını ve mutlu olduklarını belirtti.