Kaş Belediyesinden Karadağ'a çok amaçlı salon ve spor kompleksi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş Belediyesinden Karadağ'a çok amaçlı salon ve spor kompleksi - Son Dakika

Kaş Belediyesinden Karadağ'a çok amaçlı salon ve spor kompleksi

6 saat önce

Kaş Belediyesinin Karadağ Mahallesi'ne çok amaçlı salon ve spor kompleksi kazandırma çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Kaş Belediyesinden Karadağ'a çok amaçlı salon ve spor kompleksi, System.String[]

Kaş Belediyesinin Karadağ Mahallesi'ne çok amaçlı salon ve spor kompleksi kazandırma çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, salon ile bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.


Merkez ve kırsalda hizmet yatırımlarını sürdüren Kaş Belediyesi, sosyal projelere de ağırlık veriyor. Kaş Belediyesi tarafından Karadağ Mahallesi'ne çok amaçlı salon ve spor kompleksi yapılacak. Bu kapsamda ilçeye bağlı Karadağ Mahallesi'nde bölge halkının düğün, toplantı ve spor tesisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlan proje çalışmaları için ilk adım atıldı. Karadağ Mahallesi'nde 301 ada 9 ve 11 nolu parseller, çok amaçlı salon ve spor kompleksi yapmak üzere kamulaştırıldı.


Sosyal ihtiyaçlar karşılanacak


Kaş Belediyesinin mülkiyeti kendisine ait olan yaklaşık 12 bin metrekare alana çok amaçlı salon ve spor kompleksi projesi hazırlayacağı, bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını bu salonla karşılayacağı kaydedildi.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, hizmet yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi, Karadağ bölgesine çok amaçlı salon ve spor kompleksi kazandıracağız. İlk adımı atarak, salonun yerini aldık ve ihalesini de yapacağız. Yetişkinler ve gençler için cazibe merkezi haline gelecek salon, bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşların birçok ihtiyacına cevap verecek tesis tamamlandığında düğün, toplantı ve spor gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Hizmet aşkımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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