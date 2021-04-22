Kaş Belediyesinden ramazan yardımı - Son Dakika

Kaş ilçesinde Belediye tarafından birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı yapıldı.

Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren, yaptığı açıklamada, başlattıkları yardım kapsamında ilçedeki 54 mahallede ihtiyaç sahibi ailelere ve kişilere gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.

Gıda kolisi dağıtımlarının ekipler tarafından ilgililere ulaştırıldığını aktaran Evren, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Evren, mübarek ramazan ayının tüm hemşehrilerine hayırlı, bereketli olmasını ve sağlık içerisinde geçirmelerini temenni ettiğini ifade etti.