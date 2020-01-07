Kaş Belediyesinden yolcu bekleme durağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş Belediyesinden yolcu bekleme durağı - Son Dakika

Kaş Belediyesinden yolcu bekleme durağı

6 saat önce

Kaş Belediyesi tarafından yolcu bekleme durağı yapım çalışmalarına başladı.

Kaş Belediyesinden yolcu bekleme durağı, System.String[]

Kaş Belediyesi tarafından yolcu bekleme durağı yapım çalışmalarına başladı.


Kaş Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde 54 mahallenin ihtiyacı doğrultusunda kendi durağını kendisi yapıyor. İlk etapta 20 adet üretilecek olan otobüs ve minibüs bekleme durakları yoğunluğun yaşandığı bölgelere göre monte edilecek.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın yararına olan çalışmaların süreceğini belirterek, ilçede yolcu bekleme durağı yapım çalışmalarına başlandığını söyledi.


Kaş'ın öncelikli eksikleri üzerinde çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, "Özellikle mahallelerde kış aylarında vatandaşlarımızın yağmurdan etkilenmemesi için şantiyelerimizde yolcu bekleme durağı yapım çalışmaları başlattık. Çalışmalar tamamlandığı zaman bekleme duraklarını ihtiyaç duyulan yerlere monte ederek, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bundan sonra da insan odaklı çalışmalarımız devam edecek" dedi. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaş Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi

Son Dakika Haberleri
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
20:07 Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
20:02 Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
20:02 Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
19:56 İletişim Başkanlığından Türkakım doğalgaz boru hattının açılışıyla ilgili açıklama - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 20:17:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş Belediyesinden yolcu bekleme durağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]