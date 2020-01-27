Kaş, depremzedeler için tek yürek oldu - Son Dakika

Kaş, depremzedeler için tek yürek oldu

ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında Antalya'nın Kaş ilçesi tek yürek oldu. Toplanan malzemelerin konulduğu 4 tır, deprem bölgesine dualarla uğurlandı.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan kampanyada Kaş merkez ve 54 mahallesinde halk, depremzedeler için seferber oldu. Her mahallede oluşturulan ekipler toplanan yardımları Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Toptancı Hali'ndeki merkeze getirdi. Domates, biber, marul, lahana, elma, portakal, yaklaşık 5 ton zeytinyağı, un, kuru gıda, kıyafet, battaniye, yorgan, yatak ve halı gibi malzemeler tasnif edildi. Yaklaşık 100 tona yakın malzeme daha sonra 4 tıra yüklendi. Tırlar, Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yavaş, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri, yetkililer, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı törenle Elazığ'a uğurlandı. 4 tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme gönderildiği belirtildi.

Uğurlama töreninde konuşma yapan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bugün güzel bir yardımlaşma, dayanışma örneği gösteriyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsun, bu tür felaketlerde insanımız yardımlaşma örneği gösteriyoruz. Dayanışma örneği gösteriyor. Dünyaya örnek bir dayanışma bu. Bizler de Kaş ilçesi olarak karınca kadarınca topladığımız yardım malzemelerini tırlara yükledik. İlçemizden 4 tır malzemeyi yola çıkarıyoruz" dedi.

Kaymakam Bülent Karacan da "Böyle bir acı olay üstüne birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek üzere, yardımlaşma duygumuzu göstermek üzere bir aradayız. Cuma günü bir afet yaşadık. Rabbimden gelen bir afettir. Ama bu afetlerle de biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yaşatıyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturu gereği, oradaki kardeşlerimize, dostlarımıza ulaştırmak üzere belediyemiz güzel bir organizasyon yaptı. Sağ olun sizler de destek verdiniz. Rabbim yardımlarınızı kabul etsin" diye konuştu.

Ardından bir din görevlisi dua etti. Dualar ve alkışlar eşliğinde 4 tır ve belediyeye ait zeytinyağı yüklü bir öncü aracı deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.