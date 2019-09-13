Son Dakika Haberleri: KAS-DER'den öğrencilere kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel Haber

KAS-DER'den öğrencilere kırtasiye yardımı

25 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

KAS-DER'den öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.


Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Başakşehir Şubesi tarafından başlatılan "19 ilçe 19 okul eğitim kampanyası" kapsamında Tosya ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu'nda kırtasiye malzemelerinin dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, geleceğe güvenle bakabilmek için umut ışığı çocukların iyi ve örnek insan olarak yarınlara tam donanımlı hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Pişkin, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" ve "Okuyan bir Tosya hayalim var" kampanyalarının vatandaşlardan aldığı destekler sayesinde ilk günkü heyecanla devam ettiğini kaydetti.


Kırtasiye malzemesi dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu Müdürü Recep Kesim ve öğretmenler de katıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kısmetse Olur yarışmacıları Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli canlı yayında birbirine girdi
Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:09:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAS-DER'den öğrencilere kırtasiye yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]