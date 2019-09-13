KAS-DER'den öğrencilere kırtasiye yardımı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.



Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Başakşehir Şubesi tarafından başlatılan "19 ilçe 19 okul eğitim kampanyası" kapsamında Tosya ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu'nda kırtasiye malzemelerinin dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, geleceğe güvenle bakabilmek için umut ışığı çocukların iyi ve örnek insan olarak yarınlara tam donanımlı hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Pişkin, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" ve "Okuyan bir Tosya hayalim var" kampanyalarının vatandaşlardan aldığı destekler sayesinde ilk günkü heyecanla devam ettiğini kaydetti.



Kırtasiye malzemesi dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu Müdürü Recep Kesim ve öğretmenler de katıldı.