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Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...
6 saat önce
Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...View on euronews.
Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:42
Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi