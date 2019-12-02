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Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...
6 saat önce
Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...
Kas gücüyle döndürülen dünyanın en büyük dönme dolabından Çin'de donan hava kabarcıklarına; Avrupa Merkez Başkanı Lagarde Euro'ya attığı imzadan, Arnavutluk yaşanan 6.4 şiddetinde depremde enkazdan sağ çıkarılan adama, Meksikalı kadınların dans ederek şiddete hayır protestosuna...
Haftanın no commentleri...
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?