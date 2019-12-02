Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...

Kas gücüyle döndürülen dünyanın en büyük dönme dolabından Çin'de donan hava kabarcıklarına; Avrupa Merkez Başkanı Lagarde Euro'ya attığı imzadan, Arnavutluk yaşanan 6.4 şiddetinde depremde enkazdan sağ çıkarılan adama, Meksikalı kadınların dans ederek şiddete hayır protestosuna...

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