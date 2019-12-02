Son Dakika Haberleri: Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...
Son Dakika Dünya Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri... - Son Dakika Dünya

Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...

6 saat önce

Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...

Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri..., System.String[]

Kas gücüyle döndürülen dünyanın en büyük dönme dolabından Çin'de donan hava kabarcıklarına; Avrupa Merkez Başkanı Lagarde Euro'ya attığı imzadan, Arnavutluk yaşanan 6.4 şiddetinde depremde enkazdan sağ çıkarılan adama, Meksikalı kadınların dans ederek şiddete hayır protestosuna...


Haftanın no commentleri...

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Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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