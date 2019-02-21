Son Dakika Haberleri: Kaş Halk Oyunlarında Birinci Oldu

Kaş Halk Oyunlarında Birinci Oldu

1 saat önce

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) kapsamında düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okullar Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda Kaş Atatürk Ortaokulu birinci oldu.

Kaş Halk Oyunlarında Birinci Oldu, System.String[]
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) kapsamında düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okullar Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda Kaş Atatürk Ortaokulu birinci oldu.

Antalya Kepez Turgut Özal Kapalı Spor Salonunda 18 okulun katılımıyla gerçekleşen MEB Okullar Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda 'yıldızlar' kategorisinde Kaş Atatürk Ortaokulu birinci ve Merkez Ayşe Atmaca Ortaokulu ise ikinci oldu. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Kaş Atatürk Ortaokulu, 9-10 Mart tarihlerinde yapılacak bölgesel yarışmada Antalya'yı temsil etmeye hak kazandı. Yarışma yerinin cuma günü açıklanacağı kaydedildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, "Halk oyunları, milli ve manevi duygularımız ile yöresel birikimlerimizi temsil ediyor. Bu anlamda halk oyunları dalında birinciliği Kaş'a getirdik. Disiplin ve özveriyle çalışarak elde edilen başarı dolayısıyla okulumuz ekibini tebrik ediyorum. Bölge yarışmasında da başarı diliyorum" dedi.

Kaş Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları Eğitmeni Mehmet İzat da "Okulumuz 4 yıldır katıldığı halkoyunları yarışmasında son 2 yıldır il ve bölge birinciliği dereceleri aldı. Türkiye şampiyonasında Kaş'ı gururla temsil eden okulumuzun halkoyunları ekibi, yeni bir başarı öyküsü yazmak için yola çıktı. Yarışmada, il birinciliği elde ettiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:45 Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye, Güncel
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