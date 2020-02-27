Kas hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri 'akraba evliliği' - Son Dakika

Kas hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri 'akraba evliliği'

İSTANBUL, (DHA)- Genetik geçişli bir hastalık olan kas hastalığının en önemli nedenlerinden birinin akraba evliliği olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Habibe Serap İnal, "Ailesinde akraba evliliği olan bir genç anne-baba, ya da akraba olan anne ve babalardan dünyaya gelecek çocukta kas hastalığı görülme olasılığı yükseliyor. Akraba evliliğinin önüne geçmek gerekiyor" dedi.

İstinye Üniversitesi'nin TÜBİTAK desteğiyle düzenlediği 1. Nöromüsküler Hastalıklarda Değerlendirme ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu'nda çocuklarda görülen kas hastalıkları masaya yatırıldı. Fransa Kas Hastalıkları Derneği'nden bir ekibin de yer aldığı etkinlikte, Kas Hastaları Derneği üyeleri tarafından seslendirilen şarkılar salondan büyük alkış aldı. Etkinlik öncesi kas hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasemin Çırak, "Kas hastalığı genetik geçişli bir hastalık ve Türkiye'de akraba evliliğiyle birlikte birçok ülkeye göre daha yüksek görülüyor. Diğer ülkelerde nadir hastalık olarak görülen bu hastalık bizde daha yüksek sayı ve rakamlarla çıkıyor" diye konuştu.

DÜZENLİ FİZYOTERAPİ ÖNEM TAŞIYOR

Çocuğun hastalığın teşhisiyle birlikte düzenli takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yasemin Çırak, "Aslında bu hastalıkların en büyük nedeni kasın kuvvetini kaybetmesi, çocuğun gittikçe bağımlı ve engelli duruma düşmesi. Ailelerin ilerleyen dönemlerde bu çocukları kaybetme nedenleri de akciğer problemleridir. Kas zayıflıkları o kadar ilerliyor ki solunum kasları da zayıflamaya başlıyor. Bu çocukları takip etmek çok önemli. Çocuklar düzenli takip edilmeli, bir ekip çalışması içerisinde nöroloğun, fizyoterapistin, ergoterapistin ortak çalışmasıyla uygun bir program çizildiğinde tedavi olacaktır. Aileler çocukların kıyafetlerini giydirirken bile zorlanıyor. Bunların oluşumu fizyoterapiyle engellenebilir" uyarısında bulundu.

AKRABA EVLİLİĞİNİN FAZLA OLMASI HASTALIĞI ETKİLİYOR

Çocuklarda görülen kas ve sinir hastalıklarının türleri hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Habibe Serap İnal ise şunları söyledi:

'En sık görülen ve hepimizin duyduğu Duchenne Musküler Distrofi (DMD), Spinal muskuler atrofi (SMA) veya miyopatiler olabilir. Çocuk ilk doğduğu zaman genellikle sağlıklı bir görünümde dünyaya geliyor. Çocuğun ilkokul çağlarında kendini gösteren bir hastalıksa o zaman o yaşa gelene kadar ailenin biraz tembel bir çocuğu olarak kabul edilir. Çocuk çok fazla koşmaz, oturmayı tercihe eder, annesinden su ister kalkıp suyunu almak istemez, yaşıtları gibi hareket etmez. Daha çok düştüğü fark edilebilir. Belirtiler DMD hastalığında 3-4 yaşlarında başlar. Bu hastalığın Türkiye'de çok fazla görülmesinin bir diğer nedeni akraba evliliği. Ailesinde akraba evliliği olan bir genç anne-baba. ya da akraba olan anne ve babalar uzak yakın fark etmeden bir kan bağı varsa hastalığın görülme olasılığı yükseliyor. Avrupa'nın bir ülkesinde 3-4 kişide görülen bir hastalık bizde onlarca yüzlerce kişide görülüyor. İşte bunun en önemli nedeni akraba evliliği. Bu çok üzücü bir sonuç. Akraba evliliğinin önüne geçmek gerekiyor."