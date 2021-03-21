Kas hastası 14 yaşındaki Muhammet Miraç, okçulukla yaşama bağlandı - Son Dakika

Bingöl'de 5 yaşında ağır kas erimesi olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı tanısı konulan 14 yaşındaki Muhammet Miraç Gültekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde başladığı okçulukla hayata tutundu.

Küçük yaşta DMD tanısı konulan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olabileceği belirtilen Muhammet Miraç Gültekin'in ailesi, yıllarca çocuklarını birçok kente götürerek tedavisini sürdürmeye çalıştı. Aile, daha sonra hastalığın hafif seviyede olduğu öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Bedensel gelişimine katkı sağlaması için doktorlar tarafından yüzmeye yönlendirilen Gültekin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzme havuzlarının faaliyetlerine ara vermesiyle bedensel engelli okçuluk antrenörü Bahattin Tuz'un gözetiminde okçuluk sporuna başladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı salonda spora devam eden Gültekin, kendisini geliştirerek milli takıma seçilmeyi ve başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Muhammet Miraç Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçulukta başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Daha önce kilolu olduğunu ifade eden Gültekin, "Rahat yürüyemiyordum, kollarım çalışmıyordu. Okçuluğa başladıktan sonra daha iyiyim, güçlendim ve kilo verdim, psikolojik olarak daha iyiyim. İnşallah devamı gelecek. Hedefim milli takıma girmek. Türkiye ve Bingöl'e güzel başarılar getirmek istiyorum." diye konuştu.

Şahin Gültekin: "Oğlum, okçuluğa başladıktan sonra psikolojik açıdan düzeldi"

Baba Şahin Gültekin de oğlunun durumu nedeniyle bütün aile çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

Yıllarca gerekli kontrolleri yaptırdıktan sonra hastalığın hafif seviyede olduğunu öğrendiklerini aktaran Gültekin, çocuklarının sosyal yaşamda bu hastalık nedeniyle çok zorluk çektiğini anlattı.

Spora başladıktan sonra oğlunun her yönüyle olumlu değişimler yaşadığını belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"16-17 yaşına kadar ancak yaşayacağını söylediler. Biz bu psikolojiyle yaşadık. Geçen sene Ankara, Kayseri ve Diyarbakır'da 3 ayrı yerde genetik test yaptırdık. Sonra hastalığın hafif olduğu söylendi. Uzun yaşayan hasta grubunda olduğu belirtildi. Hastalığın bir tedavisi yok. Oğlum, okçuluğa başladıktan sonra psikolojik açıdan düzeldi. Psikoloji her şeyden daha önemli."

Antrenör Bahattin Tuz: "2028'de Paralimpik Oyunları gibi hayalim var"

Antrenör Bahattin Tuz da Türkiye'de okçuluğun gelişiminde engelli kategorisinin çok iyi durumda olduğunu, daha çok engelli bireyi spora yönlendirmek istediklerini bildirdi.

Engellileri sporla topluma kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Tuz, Muhammet Miraç ile 1,5 yıldır çalıştıklarını anlattı.

Muhammet Miraç'ın güzel hayallerinin olduğunu belirten Tuz, şunları kaydetti:

"Gültekin, 2024'te 17 yaşında olacak. Allah nasip ederse 2028'de Paralimpik Oyunları gibi hayalim var. Böyle bir hayalle başladık. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Gültekin'i Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tanıştırdım. Bu konu hakkında gerekli desteği sunacaklarını söyledi."