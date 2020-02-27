Kas hastası çocuklar için

Samsun'da biri makine, ikisi elektrik mühendisi 3 arkadaş tarafından kas hastası çocukların yürüme deneyimi sağlayabilmesi amacıyla yerli mobil yürüme robotu tasarlandı.

Üniversiteden arkadaş olan elektrik mühendisleri Abdülkadir Katar ve Fedai Ozan Koç ile makine mühendisi Hakan Cebeci, bir arkadaşlarının yürüyemeyen kas hastası kızı için "Ne yapabiliriz?" düşüncesiyle araştırma yapmaya başladı.

Samsun Teknopark bünyesinde "3K" adıyla firma kurup 2 yıl önce mobil robot tasarımı üzerinde çalışmalarını geliştiren 3 girişimci, TÜBİTAK'tan da destek aldı.

Mühendisler, çalışmaları sonunda kas verilerini algılayacak merkezi kontrol sistemi de bulunan yerli mobil yürüme robotunun prototipini geliştirmeyi başardı.

Firmanın ortaklarından Abdülkadir Katar, AA muhabirine, bir çocuğa yürümenin nasıl öğretilebileceği düşüncesiyle araştırma yaptıklarını söyledi.

Çocuk nasıl yürümeyi öğreniyor, ilk adım atma anı, bir anne çocuğu nasıl çağırır, çocuk nasıl gelir, hepsini incelediklerini anlatan Katar, "Çocuklar yürümeye önce yürüteçle başlar. Biz de 4 tekerlekli bir yürüteç yapmaya karar verdik. Yürümeye başlayan çocuğu taklit edelim dedik. Nöroloji doktorları ile konuştuk. Nörolojik olarak nasıl olabileceğini anlattılar. Biz de mühendislik olarak, yazılımıyla, mekanik, tasarım olarak geliştirdik." diye konuştu.

"Gradus" adını verdikleri robotun hafif ve pratik olduğunu vurgulayan Katar, "Robotumuz bir fizik tedavi robotu. 2-14 yaş arası çocukların yürümeyi deneyimlemesini sağlıyor. Kapalı ortamda çocuğa bir şey öğretmek çok zor." dedi.

Katar, robotun veri uygulaması ile çocuğun yürümesini kontrol edebileceğini belirterek, "Veri analizleri ile çocuğun gelişimine bakılabilecek. Bunu haftalık, aylık ve yıllık olarak takip edebileceğiz. Amacımız çocuğu sürekli bu cihazın üzerinde tutmak değil. Günde bir saatlik idmanlarla yürümeyi öğretmek. Bu cihaz mobil olduğu için çocuk büyüdüğünde robot da büyüyebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu alanda yapılan ilk yerli araç"

Mobil yürüme robotunun dünyadaki benzerlerinden farklılıkları bulunduğuna dikkati çeken Katar, şunları kaydetti:

"Kapalı ortamda çok büyük cihazlar var. Mesela çocukları iple asıyorlar. Bu da anne ve babayı kötü etkiliyor. Aileler çocuklarına evde, bahçede, dışarıda bu robot ile yürüme antrenmanı yaptırabilecek. Robot her yere götürülebiliyor, parçalara ayrılabiliyor. Bütün araştırmaları yaptık, şu anda böyle bir cihaz dünyada yok. Sloganımız yüzde 100 yerli. Tamamen Türk mühendisleri tarafından üretildi."

Katar, robotun serebral palsi, omurilik zedelenmesi, inme, travmatik beyin hasarı gibi hastalıklar sonucu yürüme yeteneğini kaybetmiş çocuklarda tekrar bu yetilerinin kazandırılması için kullanılabileceğine işaret ederek, "Piyasadaki mobil yürüme cihazlarında hastanın kas verilerini algılayacak merkezi kontrol sistemi bulunmuyor. Bizim robotumuzda ise sensörler yardımıyla kaslardan alınan veriler işlenerek hastanın gelişimi izlenebilecek. Robotumuz, bu alanda yapılan ilk yerli araç." değerlendirmesinde bulundu.

Fedai Ozan Koç ise robotun yürüme problemi olan bütün hastalar için kullanılabileceğini vurgulayarak, "Fizyolojik olarak doğru yürümeyi yaptırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıl sonra pazara sunulabilecek hale gelecek." dedi.