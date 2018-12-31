Son Dakika Haberleri: Kas Hastası Engelli Kişi Yangında Hayatını Kaybetti

Kas Hastası Engelli Kişi Yangında Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kas hastası engelli kişi hayatını kaybetti.

Kas Hastası Engelli Kişi Yangında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kas hastası engelli kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, diğer aile fertleri dışarı çıkarken bulunan kas hastası engelli Turgay Çamdibi (44) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çamdibi'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:01 Kaynak: AA

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