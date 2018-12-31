Kas Hastası Engelli Kişi Yangında Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kas hastası engelli kişi hayatını kaybetti.
Sakarya
'nın Taraklı
ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kas hastası engelli kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi
'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, diğer aile fertleri dışarı çıkarken bulunan kas hastası engelli Turgay Çamdibi
(44) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Çamdibi'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:01 Kaynak: AA
Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı
Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi
Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi
Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı