Kas Hastası Furkan'ın Odası Sınıfa Çevrildi, Karnesini Evinde Aldı

Kas hastası Furkan'ın odası sınıfa çevrildi, karnesini evinde aldı Kas hastası Furkan'ın karne heyecanıİZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve Kemalpaşa 8 Eylül İlköğretim okulu 4 sınıfta okuyan Furkan Pişken (10), engelli olmasına rağmen hayata sımsıkı tutunurken, minik Furkan,...

Kas hastası Furkan'ın odası sınıfa çevrildi, karnesini evinde aldı

Kas hastası Furkan'ın karne heyecanı



İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve Kemalpaşa 8 Eylül İlköğretim okulu 4 sınıfta okuyan Furkan Pişken (10), engelli olmasına rağmen hayata sımsıkı tutunurken, minik Furkan, yarıyıl tatili nedeniyle karnesini evinde aldı.

İki yıldır evde eğitim alan kas hastası Furkan Pişken (10), karne sevincini evinde yaşadı. Yaşıtlarından farklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Evde Eğitim Projesi" kapsamında eğitimini evinde alan Furkan, hastalığına rağmen "okuma aşkıyla" hayata tutunuyor. Minik Furkan'ın bu azmi derslerine de yansıdı. 10 yaşındaki Furkan Pişken, takdir ve onur belgesi almaya hak kazandı. Kemalpaşa'daki Sekiz Eylül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Furkan Pişken'e ise karnesi iki yıldır öğretmenliğini yapan Çayan Arıkan tarafından verildi.



"İki yaşındayken biyopsi yapıldı ve tanı konuldu"

Küçüklüğünden itibaren sağlık sorunları yaşayan Furkan Pişken'e iki yaşındayken kas hastalığı teşhisi konulduğu öğrenilirken, anne Zehra Pişken, "Kan tahlili yapıldı ve akciğer enzimleri yüksek çıktı. Kas hastalığından şüphelenildi. İki yaşındayken biyopsi yapıldı ve tanı konuldu. 2016 yılına kadar yürüyordu. Ana sınıfı, 1 ve 2'nci sınıfta ben okula getirip götürdüm. İki yıldır da evde eğitim alıyor. 1.5 senedir yürüyemiyor. Raporumuz çıktıktan sonra okul müdürü, Furkan'ın taşınması için servis ayarladığını söyledi; ama oğlum kendisi okula gitmek istemedi. Arkadaşlarının arasında bu şekilde yer almak onu mutsuz ediyordu. Evde eğitim almasından çok memnunuz. Bize bu imkanı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkayaya ve öğretmeni Çayan Arıkan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. Öğretmeninin başarısında payı büyük, pilot olmak istiyor

Furkan'a haftanın 5 günü ikişer saat eğitim veren Çayan Arıkan, öğrencisinin pilotluğu çok sevdiğini ve büyüyünce pilot olmak isteğini belirterek, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilimler dersleri aldığını söyledi. Furkan'ın başlarda isteksiz olduğunu; ancak zamanla alıştığı için derslerdeki verimini arttırdığını belirten Arıkan, "Daha önce de Furkan gibi öğrencilerim vardı. Okuldan çıkınca buraya geliyorum. Tahta ve Atatürk resimleri ve haritalar getirerek evdeki ortamı sınıfa benzetmeye çalışıyorum. Dersleri sevmesini istiyorum. Çocuklar istekli olursa evde eğitim programını başarılı şekilde yürütüyoruz. İsteğe bağlı olarak 4 senedir evde eğitime geliyorum. Bundan sonra da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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