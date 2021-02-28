Kas hastası Furkan, yaşamının zorluklarına aldırmadan üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Kas hastası Furkan, yaşamının zorluklarına aldırmadan üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor

28.02.2021 11:19

Ağır kas erimesi olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı geçiren 22 yaşındaki Furkan Murat Aktaş, son sınıf öğrencisi olduğu Ege Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun olmaya hazırlanıyor.

Ağır kas erimesi olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı geçiren 22 yaşındaki Furkan Murat Aktaş, son sınıf öğrencisi olduğu Ege Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun olmaya hazırlanıyor.

Kocaeli'de dünyaya gelen Aktaş, 7 yaşında denge sorunu yaşamasının ardından ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkiklerde kas erimesi olarak bilinen DMD hastalığı teşhisi konulan Furkan Murat Aktaş, 2 yıl sonra yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmeyi başardı.

Hastalığı her geçen gün ilerleyen Aktaş, buna karşın anne ve babasının desteğiyle ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamayı başardı.

Aktaş, 4 yıl önce girdiği üniversite sınavında Ege Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü kazandı.

Aile oğullarının eğitimi için İzmir'e yerleşti. Üniversiteye başladığı ilk yıl geçirdiği zatürre rahatsızlığının ardından Aktaş, yaşamına boğazından rahat nefes alması için açılan trakeostomiyle yatağa bağlı sürdürmeye başladı.

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen pes etmeyen Aktaş, anne ve babasının da desteğiyle mezuniyet aşamasına geldi.

Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerini çevrim içi olarak sürdürüyor. Boş zamanlarında çeviri yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"DMD hastaları umutlarını kaybetmesin"

Furkan Murat Aktaş, AA muhabirine, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini ama asla moralini bozmadığını söyledi.

Okumayı ve araştırmayı çok sevdiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"En büyük hayalim üniversiteyi bitirip kendi paramı kazanmak. Benim durumumda olan kişiler de azmetsinler. Hiçbir şeyden korkmasınlar ve pes etmesinler. Benim bu duruma gelmemde ailemin özellikle de annemin katkısı çok büyük. O benim elim kolum, arkadaşım kısacası her şeyim. Benim durumumda bulunan hastalar asla umutlarını yitirmesinler, umut her zaman vardır."

"Mezuniyet gününü sabırsızlıkla bekliyorum"

Anne Rabia Aktaş ise oğluna DMD teşhisi konduğu gün eşiyle onu en iyi şekilde yaşatmak için birbirlerine söz verdiklerini ifade etti.

Oğlunun başarılarıyla her zaman gurur duyduğunu anlatan anne Aktaş, şöyle konuştu:

"Oğlum 'Üniversite okuyacağım.' dediğinde, yakın çevremiz 'Bu haliyle okuyup da ne olacak?' dedi. Biz kimseye kulak asmadık. Sınava girdi ve İzmir'i kazandı. Her şeyi bıraktık, oğlumuz okusun diye. Buraya yerleştik. İlk yıl çok hastalandı, yoğun bakımda yattı. İyileşmesinin ardından hemen okula başladı. Tekerlekli sandalyesine cihazlarını koyacağımız yerler yaptırdık. Biz de oğlumuzla birlikte üniversiteye gitmeye başladık. O derslerini dinledi, biz de koridorda onu bekledik. Sağ olsun arkadaşları ve hocaları ona hep destek oldu."

Aktaş, oğlunun bir gülüşünün kendini mutlu ettiğini, onunla zaman geçirirken kendisini dünyanın en mutlu insanı olarak hissettiğini ifade etti.

Furkan'ın yaşama olan bağlılığının birçok hastaya umut olduğunu da belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Biz ailecek oğlumun yaşama azmi sayesinde bu kadar zorluğun üstesinden gelebildik. Onun başarısı bizim başarımız. O azmettikçe biz daha çok azmediyoruz. Furkan yaşamı boyunca hep mücadele etti ve kazandı. O bizim her şeyimiz. Biz onun sayesinde nefes alıp, mutlu oluyoruz. Yaşamım boyunca Furkan nasıl daha rahat yaşar ve mutlu olur diye mücadele ediyorum. Oğlum bu yıl üniversiteden mezun olacak. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Tek bir isteğim var, o da bu hastalığın bir an önce tedavisinin bulunması."

DMD hastalarına destek olmak üzere kurulan DMD Aileleri Derneğinin başkan yardımcısı Taylan Çakır ise Furkan Aktaş'ın başarısıyla kendilerinin de gurur duyduğunu dile getirerek, "Furkan, başka hastalara da örnek oldu. Onların da neler başarabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kas hastası Furkan, yaşamının zorluklarına aldırmadan üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor
Kas hastası Furkan, yaşamının zorluklarına aldırmadan üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor
Kas hastası Furkan, yaşamının zorluklarına aldırmadan üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor
Kas hastası Furkan, yaşamının zorluklarına aldırmadan üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, Ege Üniversitesi, Üniversite, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kas hastası Furkan, yaşamının zorluklarına aldırmadan üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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