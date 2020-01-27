Kas hastası genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kas hastası genç son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Denizli'de, 2 yaşından bu yana mücadele ettiği kas hastalığına yenik düşen Kubilay Yiğit'in (16) cenazesi toprağa verildi.

Denizli'de, 2 yaşından bu yana mücadele ettiği kas hastalığına yenik düşen Kubilay Yiğit'in (16) cenazesi toprağa verildi.

Karaman Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Tuba Yiğit çiftinin 16 yaşındaki çocukları Kubilay'a 2 yaşındayken kas erimesi teşhisi konuldu.

Kubilay Yiğit, o tarihten bu yana birçok hastanede tedavi gördü.

Dün evinde rahatsızlanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.

Anne Tuba Yiğit oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü.

Kubilay Yiğit'in tabutunun üzerine ise 4 yıl önce Galatasaray Kulübü'nün davetlisi olarak gittiği İstanbul'da verilen forma bırakıldı.

Cenazeye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve çok sayıda kişi katıldı.

Kas hastası genç son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Fehmi Kubilay, Karaman, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:33 Kaynak: AA
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