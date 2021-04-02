Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor - Son Dakika

Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor

02.04.2021 11:23
Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor, System.String[]

Adana'da yaklaşık 16 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım servisi adeta evi haline gelen kas hastası 22 aylık Suriyeli Ahmet Ubeyd, hemşire Ece Benli'nin yakın ilgisiyle de hayata tutunmaya çalışıyor.

Adana'da yaklaşık 16 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım servisi adeta evi haline gelen kas hastası 22 aylık Suriyeli Ahmet Ubeyd, hemşire Ece Benli'nin yakın ilgisiyle de hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ubeyd ailesinin en küçük çocuğu Ahmet, rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binasına kaldırıldı.

Henüz 6 aylıkken kas hastalığı bulunduğu belirlenen Ahmet bebek, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınarak solunum cihazına bağlandı.

Burada görevli doktor ve hemşireler tarafından özenle bakılan Suriyeli Ahmet, yaklaşık 16 aydır ailesinden uzakta serviste tedavi görüyor.

Ece hemşire ise tedavisinin yanı sıra Ahmet'in bakımıyla yakından ilgileniyor. Ece Benli, solunum cihazından kısa süreli ayrılabilen Ahmet'e mama yediriyor, zaman zaman yürüteçle Suriyeli bebeği serviste gezdiriyor.

"O bize tepki verdikçe biz de onunla ilgilendik"

Yoğun bakım hemşiresi Ece Benli, AA muhabirine, evli olmadığını, annelik duygusunu yakından ilgilendiği Ahmet ile tattığını söyledi.

Hastaneye ilk geldiğinde kötü durumda olan Ahmet'in şu an yüzünün güldüğünü belirten Benli, şöyle devam etti:

"Hiç oturamıyordu, oturtmaya çalıştık. Daha sonra ayağa kaldırmaya çalıştık, sonrasında ayakta durmaya başladı. Sonrasında 'Yürüteç getirelim, makineden ayırmaya çalışalım' dedik. Arkadaşın birisi evden kendi çocuğunun yürütecini getirdi. İlk başta yürütece koyduğumuzda ağlıyordu, sonrasında alıştı. Sürekli gittik geldik. Ahmet ile çok ilgilendik. O bize tepki verdikçe biz de onunla ilgilendik. Her nöbetimizde, ben olsun, diğer arkadaşlarım olsun, sürekli gelişsin, makineden bir an önce kurtulsun diye çok uğraştık, hala da uğraşıyoruz."

Benli, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören Ahmet'in kendilerine çok alıştığını, kimi zaman nazlandığını, başka çocuklarla ilgilendiği zaman küstüğünü anlattı.

Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor

Pediatri uzmanı Dr. Büşra Seğmen, Ahmet'in hastaneye ilk getirildiğinde solunum sıkıntısından kaynaklı hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Hemen tedaviye aldıkları Ahmet'in öncelikle nefes borusuna delik açtıklarını, solunum desteği için de bebeği makineye bağladıklarını anlatan Seğmen, Ahmet'in, adeta evi gibi olan hastanede doktor ve hemşirelerin "maskotu" haline geldiğini dile getirdi.

Seğmen, Ahmet'in tedavi ve kendisine gösterilen ilgi ve sevgiyle yüzünün güldüğünü, hastaneye getirildiği günden bu yana sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

Suriyeli, Suriye, Savaş, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor         
11:07
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı         
10:58
Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı         
10:46
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
10:27
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:37:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei