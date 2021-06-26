Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde farklı bölgelerdeki iki ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye gönderildi.

Bir süre sonra ilçe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da yangın başladı. Ekiplerin bir kısmı bu bölgeye yönlendirildi.

-"5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, alevlere havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Ulutaş, "Yangında, Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü. Şu ana kadar kesin olmamakla birlikte 5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yangınlarda can kaybı söz konusu değil. " diye konuştu.

Muğla ve yakın ilçelerden de ekiplerin yangına müdahale etmek için geldiğini kaydeden Ulutaş, bir yandan yangını söndürmeye çalıştıklarını bir yandan da zarar tespit çalışması yaptıklarını bildirdi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da yangınların ikisinin de ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındığını söyledi.

Çerçiler Mahallesi'ndeki yangında 55 dönüm, Üzümlü ve İslamlar'daki yangınlarda ise bin dönüm alanın zarar gördüğüne dikkati çeken Yazıcı, "Üzümlü ve İslamlar Mahallesi'ndeki yangın oldukça geniş bir alanda etkili oldu. 2 ev kullanılamaz hale geldi. 53 yaşındaki bir kadın da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Bölgede zeytin bahçeleri de zarar gördü." diye konuştu.(4)