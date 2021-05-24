Kaş ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği için daldı - Son Dakika

Kaş ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği için daldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Kaş Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Kaş Temsilciliğince düzenlenen temizlik çalışmasına, ilçedeki dalış okullarında görevli dalgıçlar ile gönüllü gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı. Etkinlikte katılımcılar Kaş Limanı, Küçükçakıl, Büyükçakıl, Yarımada, Çoban Burnu bölgelerinde dalarak deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Dalışlar sırasında sahil güvenlik ekibi önlem aldı. Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar çuvallara konularak teknelere yüklendi ve limana getirilerek farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi. Denizden çıkarılan atıklar arasında araç lastikleri, klozet, lavabo taşı, şişeler ve bilgisayar klavyesinin yer alması dikkati çekti. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, ilçede her yıl turizm sezonu başında deniz dibi temizliği çalışması yapıldığını söyledi. Gelecek nesillere temiz ve güzel bir Kaş bırakmak istediklerini belirten Ulutaş, "Herkesin bu farkındalığa sahip çıkarak katkı sunmasını, destek vermesini bekliyoruz. Sıfır Atık Projesini başlattık. Hem geri dönüşüm hem de denizlerimizin temizliğiyle ilgili projenin ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağız." dedi. Deniz Ticaret Odası Kaş Temsilcisi Nihat Tokgöz de dalış okullarıyla planladıkları çalışmanın devam edeceğini ifade etti.

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