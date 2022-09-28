Kaş'ta vefat eden zabıta memuru toprağa verildi - Son Dakika
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Kaş'ta vefat eden zabıta memuru toprağa verildi

28.09.2022 14:56
Kaş'ta vefat eden zabıta memuru toprağa verildi

Kaş ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden zabıta memuru Yunus İrbeç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaş ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden zabıta memuru Yunus İrbeç, son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuk babası Yunus İrbeç'in cenazesi, önce belediye binasının önüne getirildi. Burada düzenlenen törende konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Yunus İrbeç, belediyemizde, zabıta biriminde işini seven, azimli, kararlı, çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Onu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. İki evladı ve ailesi, artık Kaş Belediyesinin de ailesi. Bundan sonraki süreçte her daim ailesinin yanında olacağız." dedi.

Törenin ardından İrbeç için öğle namazını takiben Merkez Süleyman Çavuş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İrbeç'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Emniyet Müdürü Volkan Cansever, meclis üyeleri ve muhtarlar belediye çalışanları da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaş'ta vefat eden zabıta memuru toprağa verildi - Son Dakika

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