Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar seralarda zarara neden oldu - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, çok sayıda seraya zarar verdi.

İlçede dün akşam etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok seranın naylonları yırtıldı.

Rüzgar dolayısıyla kopan elektrik telleri Üzümlü Mahallesi Kozağacı mevkisindeki makilik alanda yangına neden oldu. Yakaşık 80 dönümlük alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın bölgede etkisinin sürdüğünü söyledi.

Bazı cam seraların direklerinin de devrildiğini ve ürünlerin zarar gördüğünü belirten Ulutaş, "Seralarda zarar büyük. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren teyakkuz halinde çalışıyor." dedi.

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer de geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgarın Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır mahallerindeki seralara zarar verdiğini söyledi.