Kaş ilçesinde Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek - Son Dakika
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Kaş ilçesinde Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek

12.05.2022 12:19
Kaş ilçesinde Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek

Kaş ilçesinde Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) tarafından, Kaş Belediyesinin desteğiyle Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek.

Kaş ilçesinde Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) tarafından, Kaş Belediyesinin desteğiyle Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TAM'ın, tamamen akademik kaygılarla hareket eden, dergi yayıncılığı, kongre, sempozyum gibi çalışmalarla sosyal bilimler dünyasına üst düzeyde katkı sağlamayı hedefleyen bir düşünce kuruluşu olduğunu ifade etti.

Bu yıl 20-22 Mayıs'ta birincisi düzenlenecek Sosyal Bilimler Kongresi'nin de bu doğrultuda gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kongre, sosyal bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açık olacak. Sunumlar, Türkçe ve İngilizce yapılacak. Kongrede sunulan tüm bildirin özetleri, özet kitapçığında yer alacak. Talep edildiği takdirde hakem sürecinden geçen bildirilerin tam metinleri, bildiri kitabında yayımlanacak. Araştırmacılar, kongreye Kaş Kültür Evi'nde fiilen katılabilecek, sanal ortamda da bildirilerini sunabilecek."

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Mustafa Yılmaz, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş ilçesinde Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek - Son Dakika


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