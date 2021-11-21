Kaş ilçesindeki mobil sağlık ekipleri vatandaşın ayağına giderek aşılama yapıyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki mobil sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşın ayağına giderek aşılama yapıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki mobil sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşın ayağına giderek aşılama yapıyor. İlçenin kırsal bölgelerinde çeşitli nedenlerle sağlık merkezlerine gidemeyen vatandaşlara mobil aşı araçlarıyla ulaşan ekipler, salgınla mücadelede özverili çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki mahallelerde mobil aşı ekiplerince günde yaklaşık 140 bireye aşı yapıldığı ve aşılama oranının ise yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi.

Antalya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kaş ilçesindeki mobil sağlık ekipleri vatandaşın ayağına giderek aşılama yapıyor - Son Dakika

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