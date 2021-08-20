Kaş'ta kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Kaş'ta kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kurulacak katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, Ahatlı Mahallesi'nde inşa edilecek tesisin ihalesinin yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 bin 800 metrekare alanı bulunan tesiste, ilçe sınırları içindeki konut, işyeri, alışveriş merkezi ve diğer yerlerde oluşan ambalaj atıklarının toplanacağı, sınıflandırılıp ayrılacağı ifade edildi. Uygun yerlere yerleştirilecek ve halkın ambalaj atıkları konusunda bilinçlenmesine katkı sağlanacak mobil atık getirme merkezlerinde, metal, cam, kağıt, karton, pil, bitkisel atık, elektronik için ayrı bölmeler olacağı bildirildi.

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