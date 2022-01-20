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"Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nın temeline ilk harç yarın atılacak - Son Dakika

"Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nın temeline ilk harç yarın atılacak

20.01.2022 14:31
"Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nın temeline ilk harç yarın atılacak

Antalya'nın Kaş ilçesinde Çanakkale, 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşı kahramanları Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in adlarının yaşatılacağı anıtın temeli yarın atılacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Çanakkale, 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşı kahramanları Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in adlarının yaşatılacağı anıtın temeli yarın atılacak.

Kaş Belediyesince projelendirilen "Kaş'ın Kahramanları Anıtı" Kaş Limanı Cumhuriyet Meydanı yakınında inşa edilecek. Yarın saat 10.00'da düzenlenecek törenle anıtın temeline ilk harç atılacak.

Anıtta, kahraman askerler Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in adları, savaş meydanındaki yiğitlik ve cesaretleri ile becerileri yaşatılacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, Aker ve Erdil'in Türk ve dünya tarihine geçen büyük kahramanlıklarını yaşatmak istediklerini söyledi.

Bunun için anıtın inşa edileceğini ifade eden Ulutaş, "Aker ve Erdil ile silah arkadaşlarının kahramanlıklarını anmak, yüceltmek ve gençlerle gelecek nesillere taşımak gerekiyor." dedi.

Belediye Meclisi'nde aldıkları kararla 9 Ocak'ı "Mustafa Ertuğrul Aker ve Silah Arkadaşlarını Anma Günü" olarak belirlediklerini hatırlatan Ulutaş, bu tarihte her yıl anma etkinlikleri düzenlediklerini dile getirdi.

Halkın tarihini sahiplenmesi ve kahraman askerlere duyulan şükran duygularını ifade etmek amacıyla "Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nı yapmayı kararlaştırdıklarını vurgulayan Ulutaş, temeli atılacak anıtı kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kahraman askerler Aker ve Erdil hakkında

Topçu Yüzbaşı Aker, 1.Dünya Savaşı'nda yaptığı topçu atışlarıyla 9 Ocak 1917'de Antalya kıyılarındaki İngilizlerin uçak gemisi "Ben My Chree" ile Kemer açıklarında Fransızların "Paris II" gemisini 13 Aralık 1917'de, yine aynı bölgedeki Alexandra gemisini de 8 Mart 1918'de Akdeniz'in sularına batırmıştı.

Böylece, "Ben My Chree" batırılan ilk uçak gemisi olarak tarihe geçmişti. Aker'in atışlarıyla düşman safında yer alan çok sayıda yelkenli de batırılmıştı.

Karadan yapılan bu topçu atışları düşman kuvvetlerinin kıyıya yakın seyretmesinin önüne geçmiş ve geri çekilmede önemli olmuştu.

Kaşlı olan Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil ise 1911-12 Türk-İtalyan Harbi esnasında Ege denizindeki Türk adalarını ve kıyılarını bombalayarak ilerleyen ve Çanakkale boğazını geçmek isteyen İtalyan donanmasına ait "Varese" isimli zırhlı kruvazörü 18 Nisan 1912'de top atışıyla vurarak düşmanın geri çekilmesinde etkili olmuştu.

Onbaşı olan rütbesi önce Çavuşluğa yükseltilen Erdil, savaş sonrasında Küçük Zabit Mektebine gönderildikten sonra Teğmen rütbesine yükseltilmişti.

Her iki asker Kurtuluş Savaşında da çeşitli cephelerde görev almıştı.

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiyesi ile kaleme aldığı bilinen 1930 yılına ait hatıralarının yer aldığı kaynak bir eseri de bulunmaktadır.

Proje

Kahramanlıkları ile bu savaşların seyrinin değişmesinde etkili olan her iki kahraman askerin adının yaşatılması için Kaş Belediyesince "Kaş'ın Kahramanları Anıtı" yapılması kararlaştırılmış, anıtın mimari tasarımı da ilçede düzenlenen yarışmaya ulusal düzeyde katılan 48 proje arasından seçilmişti.

İnşasına karar verilen projede, Mustafa Ertuğrul Aker'in çizdiği krokideki topçu yolu sembolize ediliyor.

Yarınki temel atma törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılması bekleniyor.

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Mustafa Ertuğrul, Ziya Erdil, Yüzbaşı, Aker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kaş'ın Kahramanları Anıtı'nın temeline ilk harç yarın atılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nın temeline ilk harç yarın atılacak - Son Dakika
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