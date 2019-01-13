Son Dakika Haberleri: Kaş'ın Son Yorgancısı Modern Zamana Direniyor

Kaş'ın Son Yorgancısı Modern Zamana Direniyor

14 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan son yorgan ustası Ömer Ayas (52), modern zamana inat el emeği yorganlarla sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Kaş'ın Son Yorgancısı Modern Zamana Direniyor, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan son yorgan ustası Ömer Ayas (52), modern zamana inat el emeği yorganlarla sanatını yaşatmaya çalışıyor. Yorgancılık mesleğine 13 yaşındayken çırak olarak başlayan 30 yıllık yorgan ustası Ömer Ayas eski günleri özlemle anıyor.

Sanat aşkı

80'li yıllarda yorgancılığın kuyumculuk kadar kıymetli olduğunu anlatan Ayas, "Eskiden dükkanda sohbet edilirdi. Müşteriyle esnaf arasında samimi, gerçek bir bağ vardı. Çoğu sanat gibi yorgancılık da emek ve sabır ister, fedakarlık ve beceri ister ancak sanayinin gelişmesiyle emeğe değer verilmez oldu. Bugün yorgancılık iyi kazanç sağlamıyor." dedi.

Hallaç kayboldu

Yok olmaya yüz tutan meslekler arasına giren yorgancılığı ayakta tutmaya çalıştığını dile getiren Ayas, "Ben buradaki son ustayım. Çukurbağ köyünde yorgancı çırağı olarak çalıştığım yıllarda müşterinin isteğine göre, hallaççı (pamuk kabartan kimse) çağrılan eve kadar giderdi. Şimdi hallaç da hallaççı da yok ortada, kayboldu. Gelecek nesile yorgancılığı meslek olarak bırakmak istiyorum ama gelecekte bu iş bitecek, çünkü yetişen yok. Bugün çırak bile bulamıyorum. Bir yorgan imal ettiğim zaman onun varlığı beni dinlendiriyor, bu his her şeye değer." diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

Antalya, Yaşam
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